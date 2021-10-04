شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يوجه ضربة لـ«فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه البيت الأبيض ضربة لشركة فيسبوك بهجومه على سياسات الشركة، الاثنين، في يوم واجهت فيه فيسبوك 3 أزمات كبرى بدأت بتوابع تسريبات مسؤولة سابقة في الشركة وعطل ضرب جميع تطبيقاتها، بما فيها إنستغرام وواتساب، وانخفاض سعر سهم فيسبوك بأكثر من 5% في أسوأ هبوط خلال عام، وفق تقرير لسي إن إن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقا على التسريبات التي كشفتها المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن، إن البيت الأبيض ينظر إلى تلك التسريبات على أنها أحدث حلقة من سلسلة حول منصة التواصل الاجتماعي توضح أن "التنظيم الذاتي لا يعمل".

وأضافت ساكي أن الرئيس جو بايدن يعتقد "منذ فترة طويلة" أن التنظيم الذاتي من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لا يعمل. وقال البيت الأبيض: مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى.