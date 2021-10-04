04 أكتوبر , 2021
تعتقد العديد من السلطات الطبيّة في الولايات المتحدة بأنّ معدل تطعيم السكان يجب أن يتجاوز نسبة90 % من أجل الوصول إلى المستوى الأمثل من الحماية ضد كوفيد.19-
وقال المسؤولون لصحيفة USA Today في تقرير نُشر يوم الأحد، إن بروز السلالة دلتا من فيروس كورونا زاد من الحاجة الملحة لتطعيم الناس.
وقال توم مكارثي من دائرة رود آيلاند الصحية: "ما تعلمناه من السلالة دلتا والنظر إلى ما وراء دلتا ، هو ... لمنح السكان حماية حقيقية يجب أن تكون نسبة التطعيم أكثر من 90 %".
واتفق الدكتور إريك توبول من مجموعة سكريبس للأبحاث مع هذا الرأي وفقاً لصحيفة |نيويورك ديلي نيوز ."
وكان الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، قد أكد في أيار/مايو الماضي أنه يمكن منع حدوث زيادة أخرى في عدد الحالات خلال الخريف إذا تم تطعيم 70 % من السكان بحلول 4 تموز/يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: معدّل التطعيم يجب أن يتجاوز 90% للتغلّب على السلالة دلتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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