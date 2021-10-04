مقتل 9 جنود في هجوم في شمال بوركينا فاسو

قُتل تسعة جنود من بوركينا فاسو صباح الاثنين في هجوم على كتيبة عسكرية في شمال البلاد حسبما أعلنت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن مسلحين هاجموا الاثنين "قرابة الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) كتيبة عسكرية في ييرغو" في بلدة بارسالوغو (المنطقة الوسطى الشمالية) موضحاً أن "الحصيلة الموقتة هي تسعة قتلى من الجنود".

وأكد مصدر أمني آخر الحصيلة وتحدث أيضاً عن سقوط "خمسة جرحى تمّ إجلاؤهم" لتلقي العلاج. ولم يحدد خطورة إصابتهم.

وأضاف المصدر: "الحصيلة المادية هائلة أيضاً" مشيراً إلى أن "بعض المعدّات أُحرق" و"البعض الآخر أخذه المهاجمون".

وأعلن مصدر حكومي أن "عمليات التمشيط جارية مع تعزيزات نُشرت في المنطقة".

تشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015 هجمات جهادية متكررة ودامية، تُنفّذ غالباً في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر.

وتقع هجمات في بعض الأحيان في الجنوب كما حصل السبت، عندما قُتل جنديان في انفجار عبوة يدوية الصنع في لارابان في منطقة كاسكاد بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع ساحل العاج.

وقُتل الأربعاء الماضي خمسة جنود كانوا يقومون بدورية في شمال البلاد في انفجار لغم، بحسب رئاسة أركان الجيوش.

وامتد تمرد جهادي في مالي المجاورة إلى بوركينا فاسو العام 2015.

وأدت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وتُنسب إلى جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من 1,4 ميون شخص على الفرار من منازلهم، بحسب الأرقام الرسمية.