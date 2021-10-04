شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد الحافظ: اختيارى عضوا بالقومي لحقوق الإنسان شرف والتشكيل الجديد يعكس التعددية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اختياره عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تكليف يتشرف به، وجاء في وقت مهم للغاية.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في إيجاد خطوات جادة لإصلاح منظومة حقوق الإنسان والعمل بجدية في ملفات حقيقية كانت صداعا خلال الفترة الماضية.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد لأول مرة يعكس التعددية المجتمعية في الدولة، وهذا التشكيل لأول مرة نجد حقوقيين بجد تعمل على الأرض، موضحا أن أبرز ما سيسعى لتنفيذه هو تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لخطة واقعية على الأرض وحل بعض المشكلات والتحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية.