"تدشين المانش المصري".. السباح العالمي سيد الباروكي: قناة السويس أهم من المانش وبانتظار رقم قياسي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

يستعد السباح العالمي سيد الباروكي لتحقيق رقم قياسي جديد، غدًا الثلاثاء، بعبور قناة السويس الجديدة، ويتزامن ذلك مع ذكرى حرب أكتوبر وعبور الجنود المصريين للقناة قبل 48 عامًا، ويستهدف الباروكي عبور القناة طولاً في أقل من 6 ساعات.

المانش المصري

قال السباح العالمي إن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي بل هي رمز وطني للمصريين، فالجنود الأبطال عبروا القناة عام 1973 وحرروا أرض سيناء، مضيفًا أنه سيعبر قناة السويس الجديدة طولاً في ذكرى الانتصار لتدشين "المانش المصري"، كما يربط بحر المانش بين إنجلترا وفرنسا.

وتابع أن عبور قناة السويس سباحة بالزعانف المونو هو الأول من نوعه بقناة السويس، فضلاً عن العبور بين قارتين، إذ تعتمد السباحة بتلك الزعانف على مرونة وسط السباح والفخذين والقدمين، وهو ما يتطلب كفاءة عالية وتدريب مكثف ومستمر.

وأعلنت هيئة قناة السويس أمس عن تنظيم فعالية خاصة للسباحة في قناة السويس الجديدة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، بعبور السباح العالمي سيد الباروكى، قناة السويس غدًا الثلاثاء، ضمن احتفالات السادس من أكتوبر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فعالية رياضية.

تشمل الفعالية قيام السباح العالمى سيد الباروكي بالسباحة في قناة السويس الجديدة تمهيدًا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول سباح يعبر القناة الجديدة زعانف المونو و أول سباح يعبر بين قارتي آسيا وأفريقيا.

تأجيل مرتين

أوضح الباروكي أنه خاض لمدة عامين تدريبات مكثفة ومستمرة لتحقيق رقم قياسي جديد بعبور بحر المانش زعانف المونو، في ديسمبر 2020، إلا أن الفاعلية جرى تأجيلها إلى يونيو 2021، وتكرر التأجيل بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكان عليه أن يبحث عن تحدي قوي وبديل يمكن أن يستوعب ذلك المجهود من التدريب اليومي.

جنوح السفينة

في حديثه مع "الخليج 365"، كشف الباروكي أن سبب التفكير في عبور قناة السويس جاء بعد حادث جنوح السفينة العملاقة إيفرجيفين في نهاية مارس الماضي، وأهمية القناة عالميًا التي أدركها العالم بعد أن أصاب الشلل الموانئ، وأثر ذلك على حركة تداول الحاويات في العالم.

أشار الباروكي إلى أن فعاليات الحدث تبدأ في السابعة صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر، إذ يبدأ في السباحة في 7 صباحًا من عند البحيرات المرة التي تمثل بداية القناة الجديدة، ويتجه شمالاً بطول القناة لمسافة 35 كيلو حتى نادي الشاطئ عند منطقة القطاع الأوسط لقناة السويس، جوار المارينا الجديدة، بزيادة 3 كيلو عن المسافة التي يعبرها السباحين في بحر المانش.

أقل من 6 ساعات

تابع أنه يستهدف تحقيق سباحة تلك المسافة والوصول في أقل من 6 ساعات، ليسجل رقمًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعبور القناة في ذلك الزمن، تيمنًا بتمكن الجنود المصريين من عبور القناة وخط بارليف في 6 ساعات، وهم يحملون معدات وأسلحة ثقيلة.

تكمن صعوبة محاولة الباروكي الجديدة في أن المسافة التي سيقطعها غدًا أطول من المسافة التي يعبرها السباحين في بحر المانش، فضلاً عن أن قناة السويس تشهد تيارات مائية قوية وارتفاع في المد يصل إلى مستوى 2.10 متر.

وقد أجرى تدريبات سباحة في بحيرة التمساح -إحدى البحيرات المائية التي تمر بها القناة- وحتى نادي الشراع عند المحطة 81، وكان ينقل ذلك عبر البث المباشر، وقد فوجئ بوجود آلاف المتابعين للبث.

يرى سيد الباروكي ضرورة أن تتحول قناة السويس إلى وجهة للسياحة الرياضية في مصر، مضيفًا: "كما يعبر السباحون العالميون بحر المانش الإنجليزي، يمكن أن تستقبل قناة السويس مثل هذه الفعاليات، وتصدر بذلك شهادات معتمدة من الهيئة لأنها عالمية ومعتمدة.

"تحدي الغد سيكون الخطوة الأولى في طريق تدشين المانش المصري"؛ يقول الباروكي الذي يحلم بأن تجذب مغامرته السائحين ليحصلوا على فرصة لعبور القناة، ويكون اسم قناة السويس بذلك علامة رائدة في مجال السياحة الرياضية كما هو في الملاحة البحرية.

القناة الجديدة

قال الباروكي عن اختياره قناة السويس الجديدة لعبورها، إن موقع القناة شاهد على انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب قرار حفر هذه القناة، التي أبهر المصريين العالم بإنجازها في عام واحد فقط، ومن واجبي ودوري كشاب مصري بما احترف أن أكرم هذا الممر المائي الهام.

الباروكي أول عربي وأفريقي يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين في موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع مترين و5 سنتيمترات في إيطاليا والصين، وذلك خلال رحلة احترافه في إيطاليا.

ونشأ السباح العالمي في أسرة رياضية وكان والده يعمل ضابطا بالبحرية المصرية، وبدأ مشواره في لعبة السباحة منذ أن كان عمره 5 سنوات على يد والده، ثم انضم لفريق المدرسة العسكرية بالإسماعيلية وهو ابن 10 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات المحلية.

عقب ذلك التحق بنادي هيئة قناة السويس وهو ابن 12 عامًا، وفي سن 16 عامًا بدأ في لعبة السباحة بالزعانف المونو، وحصل على بطولة الجمهورية والتي أهلته للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للسباحة لتكون هذه هي نقطة انطلاقة للعالمية للبطولات الدولية والعالمية.