السياحة: تدريب ٦٨ من أصحاب البازارات بإسنا بمحافظة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الانتهاء من تدريب ٦٨ من أصحاب البازارات فى مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، استكمالا لجهود تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين فى قطاع السياحة وخاصة المتعاملين مع السائح.

وأوضحت في بيان لها، أن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين، تضمن مجموعة من المهارات الخاصة بفن البيع والتعامل مع الزائرين وأيضا التسعير .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، إلى أن التدريب تم ضمن برنامج سفراء السياحة الذي يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن برنامج "سفراء السياحة" يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

ونظمت الوزارة في سبتمبر الماضي ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لرفع الوعى السياحي والأثري لديهم وتأهيلهم على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل مع الزائرين.