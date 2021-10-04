أنشطة فندقية وتعليمية.. الإسكان تطرح أراضِ جديدة بالعاصمة الإدارية (أسعار وشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عددا من قطع الأراضي بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، للحجز خلال شهر أكتوبر الجاري.

وينشر الخليج 365 بالخرائط تفاصيل الأراضي والتى جاءت على النحو التالي:

القطعة الأولى رقم 6-D6-R3 بالحى السكنى الثالث بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 9330 م2 بنشاط مدرسة، بسعر 8760 جنيه للمتر.

وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، ويكون الارتفاع المسموح به أرضي و3 أدوار متكررة، ومدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

القطعة الثانية رقم S19-OS-R3 بالحى السكنى الثالث بمساحة 5554 م2 بنشاط دار مناسبات بسعر 5385 جنيه للمتر.

وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من مساحة الأرض، والارتفاع أرضي ودورين متكررين.

القطعة الثالثة رقم S07-D1-R3 بالحي السكني الثالث بمساحة 4434 م2 بنشاط إداري بسعر 11530 جنيه للمتر.

وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من مساحة الأرض، والارتفاع أرضي ودورين متكررين.

القطعة الرابعة رقم S04-D7-R3 بالحى السكنى الثالثة بمساحة 2992 م2 بنشاط شقق فندقية بسعر 13450 جنيه للمتر

وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة والارتفاع المسموح به أرضي و3 أدوار متكررة.​