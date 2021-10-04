"ارتباك وأشغال متعطلة".. كيف أثرت مشكلة واتساب على بعض الوظائف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

في دقائق معدودة انقلبت الدنيا رأسا على عقب في معمل تحاليل شهير بمنطقة فيصل الذي يعمل به مؤمن محمد، بعد وقوع عطل بموقع التواصل الاجتماعي واتساب، حيث يعتمد عليه فريق العمل بالمكان في التواصل مع العملاء من المرضى على مدار 24 ساعة "لكن دا محصلش من الساعة 6 تقريبا، فوجئنا بالعطل وحسينا بارتباك شديد لحد ما قدرنا نشوف بدايل".

كانت تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - إنستجرام - واتساب) توقفت بشكل مفاجئ على نطاق واسع عالميًا، وهو ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فيما أشار تطبيق "واتساب" على تويتر أنهم يدركون أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي. وجاري العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها.

حجز التحاليل ونتائج الأشعة

منذ فترة طويلة أصبح جزء أساسي من حجز المرضى لإجراء فحوصات طبية في معامل التحاليل عن طريق "واتساب" وهو ما اعتاد عليه مؤمن داخل عمله "الناس بتتكلم تحجز من عليه، أو يقولوا استفساراتهم وبنرد من خلاله عشان أسهل كتير من التلفونات" كما يتم إرسال النتائج عن طريقه للتسهيل على الزبائن "عشان اللي مش هيقدر يجي المكان أو مستعجل على النتيجة عشان يطمن على نفسه أو ياخد العلاج اللازم" كان من المستحيل فعل ذلك خلال الساعات الأخيرة.

نتيجة لوقوع العطل شهد معمل التحاليل توافد العشرات من المرضى للحصول على نتائج الفحوصات الطبية لعدم وصولها في رسائل واتساب "الدنيا اتكركبت علينا، زحمة في المعمل دا غير ضغط المكالمات اللي أثرت على الشبكة ومبقتش تجمع، فموضوع التواصل كان فيه أزمة كبيرة" لجأ مؤمن إلى حل بديل من أجل الوصول إلى العملاء "بقينا نبعت عن طريق تطبيق (تيليجرام) كبديل سريع عن واتساب" لكن واجهتهم مشكلة في عدم استعماله مسبقا من الزبائن.

التواصل مع السائحين

محمد نبيل حماد، المسؤول عن شركة سياحة ناشئة يؤكد أيضا على صعوبة التواصل مع العملاء من الأجانب منذ حدوث العطل "بقالنا كام ساعة مش عارفين نبعت لمجموعة جاية من ألمانيا تفاصيل الرحلة والحجوزات وتذاكر الطيران" يعتمد بالتأكيد على المراسلات الرسمية عبر الإيميل "لكن دي أخر خطوة، قبلها بيكون فيه تعديلات كتيرة وتفاصيل بنقولها على واتساب" يتمنى أن تزول المشكلة في أسرع وقت لاستكمال عمله.

يواجه نبيل صعوبات أخرى من بينها عدم إمكانية إجراء نقاشات سريعة مع فريق التشغيل بالشركة "التلفون مش كفاية لأننا التواصل بيكون لحظي، كل ثانية فيه جديدة عايزين نتناقش فيه" كما فقدوا قدرتهم على صفحة التواصل الخاصة بهم على "فيسبوك" لتبليغ محبي السفر عن مسارات أخرى للتواصل معهم "لأن الفيسبوك كمان عطلان، فالدنيا واقفة على الأخر".

الانتقال إلى تطبيقات بديلة عن الواتساب كانت اقتراح جرى طرحه على طاولة اجتماعات الشركة منذ فترة قصيرة "لما حصل أزمات مع واتساب عالميا وقالوا إنه هيبيع بيانات المستخدمين، قررنا نستخدم وسايل تاني" ساعدهم ذلك خلال المشكلة الحالية في تقليل الخسائر فيما يتعلق بالتواصل مع السائحين الأجانب "وهنستمر على التطبيقات التانية لحد بكرة، وأعتقد الواتساب وفيسبوك هيرجعوا تاني لأنها شركة كبيرة وصعب الموضوع يطول".

يشاركهم الأمر إمام الطيب، صحفي بأحد المواقع العربية، حيث يعتمد على موقع واتساب للتواصل مع رؤسائه بدلا من اللجوء إلى المكالمات الدولية، عندما علم بوجود عطل في مواقع التواصل الاجتماعي أرسل على الفور فكرته من أجل البدء في معالجة القصة بطريقة صحفية "لكن رسالتي موصلتش، واضطريت إني أتصل مباشرة بيهم على غير العادة عشان أقدر أطرح أفكاري".

"جروبات" الشغل

ليست تلك المشكلة الوحيدة، حيث يعتمد الطيب-اسم مستعار- منذ سنوات طويلة على واتساب للحديث مع المصادر الصحفية المختلفة سواء حكومية أو غيرها "باعتبارها وسيلة تواصل سريعة وأداة لتوثيق الحوارات المتبادلة معهم والإجابات التي تُرسل إليه صوتية (فويس) أو مكتوبة" لكن طوال ساعات الأزمة العالمية لم يتسنَ له فعل ذلك، وباتت الاتصالات الهاتفية هي ملاذه الوحيد والمؤقت لإجراء حواراته الصحفية.

كغيره في سائر الوظائف يجد الطيب نفسه مشاركا في عشرات المجموعات-جروبات- على واتساب سواء كانت عائلة أو متعلقة بوظيفته وتلك كانت الشاغل الأول له في الساعات الماضية "لأن كل الشغل عليها سواء أفكار أو مراجعة للشغل أو استقبال تكليفات" أشياء تُرسل في ثواني وتقُرأ خلال دقائق تحولت إلى اتصالات هاتفية طويلة لشرح مستجدات العمل "عشان كدا نفسي الواتساب يرجع في أسرع وقت، الكلام من خلاله أسهل كتير".