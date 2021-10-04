نهاية مأساويّة لصاحب الرسوم المسيئة للنبيّ محمد

اسماعيل عبد الحي - توفي رسام الكاريكاتير السويدي، لارس فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد أمس الأحد، إثر حادث سير مأساوي، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "Aftenposten" إن فيلكس وشرطيين إثنين كانا يحرسانه لقوا مصرعهم حين إصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق E4 بمدينة ماركارد السويدية.

وأثار فليكس (75 عامًا) غضب العالم الإسلامي في عام 2007 بعد رسوم مسيئة للنبي، ومن حينها ويرافقه ضباط شرطة لحمايته بعد تعرضه لأكثر من محاولة قتل فاشلة.

وآنذاك، عرض تنظيم القاعدة الإرهابي مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يتمكن من قتله. وفي عام 2015، حضر نقاشًا حول حرية التعبير وأستهدف بهجوم مسلح في العاصمة كوبنهاجن.

ودفعت رسوم لارس فيلكس رئيس الوزراء السويدي آنذاك، فريدريك راينفيلدت للقاء سفراء من 22 دولة إسلامية في محاولة لنزع فتيل الموقف.