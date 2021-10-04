القيادة السعودية تعزي عُمان في ضحايا إعصار شاهين

وقال الملك سلمان:" علمنا بنبأ إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب عدة ولايات في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال ولي العهد :" تلقيت نبأ إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب ".
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