رصد 11 جثة في البحر قبالة جزر الباليار في إسبانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

انتُشلت 11 جثة الاثنين من البحر قبالة جزيرة كابريرا الإسبانية في أرخبيل الباليار، وفق ما أعلنت السلطات المحلية التي تحدثت في البداية عن رصد “نحو 17” جثة.

وقالت السلطات في بيان: “الحصيلة الأولية هي ثلاثة أشخاص أُنقذوا و11 جثة انتُشلت”.

جاء ذلك بعد الإبلاغ عن وجود مركب شراعي “غرب جزيرة كابريرا”، في حين أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأرخبيل أو إلى جنوب شرق إسبانيا وهم غالباً من الجزائر، سجّل ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة.