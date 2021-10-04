شكرا لقرائتكم خبر عن تليغرام يسخر من «واتساب» بعد توافد الملايين عليه: أعيش أفضل حياتي الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد المزحة التي نشرها موقع تويتر الرسمي على حسابه بترحيبه بالجميع بعد تعطل تطبيق واتساب، قدّم تطبيق “تليغرام” للتواصل الفوري، تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات التي أصابها “العطل العالمي”.

وقال تليغرام، على حسابه في تويتر: “بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق”. ويقصد “تليغرام” بالتطبيق الأخضر “واتساب”.

وأضاف: “نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع – ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم”.

كما خصص “تليغرام” عددا من تغريداته للتهكم على التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلا لمشكل واتساب بالقول: “يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت التطبيق”، مضيفا: “أعيش أفضل حياتي الآن”.

وتضررت معظم التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى جانب مواقع عالمية مثل غوغل وأمازون، في حين صرح مسؤول بوزرة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنهم يحققون في وجود هجمات أمنية على المواقع المعطلة.