شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الإرهاب الحوثي يهدد استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة عبر استهداف المدنيين بعدد من الطائرات المسيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي في قصر السيف اليوم، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المجلس أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

كما أكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.