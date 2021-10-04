الشيخ محمد بن زايد يهنئ سلطان الجابر بحصوله على جائزة "شخصية العام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تراهن دائماً على الكفاءات، والنوع لا الكم، و إن أبناءنا من خلال تميزهم، يشرفون أهلهم وبلدهم ويعززون مكانتها ويفرحوننا ".



جاء ذلك في تهنئته للدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" بمناسبة حصوله على جائزة " شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة" لعام 2021 من مؤسسة " إنرجي إنتيليجنس " العالمية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: " نبارك لـ سلطان الجابر ونتمنى له مزيداً من التميز في عمله، والتوفيق في خدمة وطنه ".

وأشار إلى أن مثل هذه الجوائز وغيرها ستكون حافزاً لكل إماراتي اليوم لكي ينافس عليها .. وهي أيضاً رسالة لبذل مزيد من العمل لتحقيق التفوق والإنجازات، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن كلمات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي الجائزة وهي مصدر فخر وعز وشرف وإنه وزملاءه يعتزون بها.

وأضاف، أن هذه الانجازات، والنتائج الطيبة، والتميز إن كان في محافل إقليمية، أو دولية ما كان ليتحقق لولا رؤية الشيخ محمد بن زايد وتوجيهاته ودعمه ومتابعته المتواصلة واهتمامه بكل التفاصيل.

وقال: "نحن أبناء هذا البلد.. و الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أسس لنا دولة ليس لها مثيل، دولة فريدة من نوعها في كل النواحي وفي كل المجالات فقد أسس لنا قطاع تعليم، وغرس فينا حب الوطن والولاء والانتماء وقيم ومبادئ وثوابت وطنية".

وعاهد الجابر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مواصلة العمل، وتحقيق الإنجازات.

وقال : "نحن رهن الإشارة و في خدمتكم، ونيابة عن كل زملائي في كل مكان أعمل فيه نحن تحت أمرك، وفي خدمة البلاد وأهلها، وفي خدمة القيادة، وإن شاء الله ما ترون منا إلا أفضل نتائج وأعلى إنجاز، وكل التميز في كل المحافل بإذن الله".

وأكد الجابر، أن كلمات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسام له و لكل زملائه في كل مكان واعداً سموه بمواصلة تحقيق أكبر الإنجازات.