مسؤول إيراني: نخجل من وقوف الناس في طوابير الدجاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصف رئيس منظمة التعزيزات الحكومية في إيران، أحمد أصانلو اليوم الإثنين، الأوضاع في بلاده من الناحية الاقتصادية والمعيشية بأنها ”ليست جيدة“، مضيفا: ”يخجل المرء من مشاهدته الناس يقفون في صف الدجاج وغيرها من أجل توفير السلع الأساسية“.



ومنظمة التعزيرات الحكومية مختصة بالمخالفات الاقتصادية وهي تابعة لوزارة العدل الإيرانية وتعمل تحت إشراف وزير العدل في البلاد مباشرة.

ومنذ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء العقوبات الأمريكية وسوء الأوضاع الإدارية والفساد، أصبح الايرانيون في أغلب المدن يصطفون لساعات طويلة من أجل الحصول على دجاجة واحدة مع علبة من زيت الطبخ وكذلك مقدار محدود من السكر.