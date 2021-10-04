القضاء العراقي يشكل لجانا لشكاوى الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم لتلقي الشكاوى بشأن سلامة الانتخابات والمخالفات القانونية التي قد ترتكب يوم الاقتراع في الـ10 من الشهر الحالي. وذكر مجلس القضاء، في بيان أنه تقرر تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم العراقية لتلقي الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصها المكاني والإخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسلامة الانتخابات.



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