شكرا لقرائتكم خبر الجزائر للأفارقة: وحدوا صفوفكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على الأهمية البالغة التي توليها بلاده للحفاظ على وحدة الصف الأفريقي.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير لعمامرة أمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تركزت على دور المنظمة في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة الأفريقية، بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

وشدد لعمامرة على «ضرورة مضاعفة الجهود لإعلاء المبادئ والقيم المثلى التي أرساها الآباء المؤسسون والتي تم تضمينها في الميثاق التأسيسي، من أجل تمكين المنظمة القارية من الاضطلاع بالدور المنوط بها في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة، فضلا عن الدفع بأجندة التنمية المستدامة».

بدوره أشاد فكي بـ»الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر دعما للسلم والأمن وترقية الحلول السلمية للأزمات في شمال أفريقيا والساحل والصحراء، ومساعيها الحميدة الرامية إلى المساهمة في توفير المناخ السياسي الضروري لتمكين الأطراف المعنية بقضية سد النهضة من تجاوز الانسداد الحالي، وتغليب منطق الحوار والتعاون والمصلحة المشتركة».

ووفق البيان «تناول الجانبان التحديات التي يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والسبل الكفيلة من تمكين الاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بالدور المنوط به كشريك أساسي للأمم المتحدة في قيادة المسار السياسي لإنهاء الأزمة بين طرفي النزاع».