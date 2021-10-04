شكرا لقرائتكم خبر يمنيات يصرخن بصمت في وجه مافيا الحروب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت نساء يمنيات وناشطات حقوقيات تظاهرات احتجاجية صامتة بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية والغلاء، وتردي الخدمات، تزامنا مع اليوم الدولي للعنف، الذي يحتفل به العالم في 2 أكتوبر من كل عام.

وحملت المتظاهرات لافتات ضد تجار العملات ووصفتهم بـ»المافيا» و»تجار الحروب»، وأطلقن صرخة في وجه الفقر والقهر والجوع، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية التي دمرت مدن البلاد من شمالها إلى جنوبها.

وكان البنك الدولي كشف عن وجود مؤشرات على ظهور بؤر تشبه المجاعة في 3 محافظات يمنية هي حجة وعمران والجوف، للمرة الأولى منذ عامين، وقال «إن أكثر من 80% من السكان يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية، بينما يعيش 58% في فقر مدقع مقارنة بـ19% قبل اندلاع الحرب».

وناشدت منظمة اليونيسف «كافة أطراف القتال في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية الأطفال»، وقالت «إن الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي»، وذلك في بيان صدر عقب مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين فيما يتصاعد العنف في مأرب في اليمن.

وأكد بيان اليونيسف مقتل طفلين شقيقين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام، مع تصاعد القتال في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، كما أشار إلى تقارير تفيد بإصابة خمسة أطفال آخرين، أحدهم يبلغ من العمر سبعة أشهر، وبعضهم في حالة حرجة.

إلى ذلك قتل 9 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال هجوم على منزل المواطن ناصر الصلاحي السوادي بقرية دماج بمنطقة آل الحراتيك بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء شرق اليمن، في محاولة اقتحام المنزل واختطافه.

وأكد المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء أن ميليشيات الحوثي استخدمت السلاح الثقيل (دبابات ومدرعات) والمتوسط (رشاشات وقذائف آر بي جي) في استهدافها منزل الصلاحي ما أسفر عن إصابة زوجة الصلاحي بجروح خطيرة.

وأضاف «إن المواطن الصلاحي ومعه أهالي المنطقة ردوا على الهجوم الحوثي بسلاحهم الشخصي، وما يملكون من إمكانيات عسكرية ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص من عناصر الميليشيات الإرهابية وإصابة آخرين بإصابات بليغة وإعطاب أحد الأطقم، فيما تعرض المواطن الصلاحي لإصابة خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن أقارب زوجة الصلاحي التي أصيبت في الاشتباكات قاموا بإسعافها إلا أن الميليشيات قامت باختطافهم والزج بهم في سجونها بالتزامن مع تعزيزات لقواتها وفرضها حصارا على المنطقة.

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