حزب الله يفشل في إبعاد البيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أمس، أن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا، ردت الطلبات المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الاختصاص النوعي.
ووفق الوكالة، ألزمت المحكمة المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
وعلق القاضي البيطار الاثنين الماضي تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، إثر إخطاره بدعوى الرد التي طالبت بتعيين محقق عدلي آخر.
وتعرض القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية وعلى رأسها «حزب الله» لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
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