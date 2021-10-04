فلسطين تطالب بوقف جرائم وإرهاب المستوطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة والمسؤولين الدوليين بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر انتهاكات واعتداءات وجرائم المستوطنين وإرهابهم المنظم ضد الفلسطينيين. كما طالبت في بيان صادر عنها أمس، باتخاذ ما يلزم من المواقف والإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا، خاصة في فترة قطف ثمار الزيتون، وحذرت من نتائج الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين المنظم ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع.



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