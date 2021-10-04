شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: حياة كريمة ستر وغطاء للمحافظين والنواب واستكمالا لرؤية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الانتخابات الداخلية في اللجان النوعية تمت بشكل توافقى وشهدت تمثيلا لكل القوى السياسية بالمجلس، مؤكد أن حياة كريمة جاءت سترا وغطاءً للمحافظين والنواب وتأتى استكمالا لرؤية الدولة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن أبرز التحديات التي تواجه مجلس النواب حاليا هي الحفاظ على مكتسبات المشروعات التنموية والقومية في مصر، لافتا إلى أن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان يعكس حالة من الحكمة السياسية لدى قيادة الدولة، مؤكدا أن 242 قرية تم تطويرها في عام 2020 من أصل أكثر من 4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية.

وتابع أن كان أقصى أحلامنا في البرلمان تطوير 600 قرية بالريف المصرى في 2022 وما حدث في حياة كريمة انجاز غير مشهود، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة مشروع قومى حلم وأصبح حقيقة من خلال قوة الإرادة السياسية، مؤكدا أن المحافظ ومدير الأمن والحلول البدلية يمثلون أضلاع مثلث التواصل لتنفيذ حل أزمة التعديات على الأراضى.

وأوضح أن تخصيص جلسة في مجلس النواب بعد أسبوعين مع المسئولين مالعنيين لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل، مضيفا أن الأجندة التشريعية داخل لجنة الإدارة المحلية تضمن قانون إدارة المخلفات ومنظومة النظافة.