شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: عرض بيع معلومات 1.5 مليار مستخدم لـ«فيسبوك» على منتدى القراصنة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير إعلامية عن أن معلومات شخصية لما يزيد على 1.5 مليار مستخدم على "فيسبوك" تعرض للبيع على منتدى القراصنة الآن.

وأضافوا أنه من المحتمل أن يمكّن الاختراق مجرمي الإنترنت والمعلنين المشبوهين من استهداف مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت التقارير أن البيانات تحتوي على اسم المستخدمين والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع والجنس ومعرف المستخدم.

وأكدت أنه تم الحصول على البيانات الشخصية من خلال تجريف الويب، ويمكن استخدامه في هجمات التصيد الاحتيالي والاستيلاء على الحساب.