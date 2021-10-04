شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يطالب بإعادة حسابه على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في الثامن من كانون ثان/يناير الماضي، "بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف"، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

كما تم حجب حسابي ترامب على "فيسبوك" و"يوتيوب" بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، في كانون ثان/يناير الماضي.