شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تصريحات "ماكرون" عدائية وتُشنج العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الاثنين، عن "امتعاضه" من التصريحات العدائية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الجزائر، مؤكدا أن هذه التصريحات من شأنها أن "تشنج العلاقات بين البلدين".

وقال مكتب المجلس، في بيان له، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي "تشنج العلاقات بين البلدين وترهن بالفعل ما كان يمكن أن يؤدي إلى تعاون متميز بينهما"، مشددا على أن "الجزائر الجديدة، بقيادة رئيسها، عبد المجيد تبون، ماضية في تعزيز استقلالها الذي انتزعته بقوة وعزيمة وكفاح وبتضحيات شعب قدم الملايين من الشهداء، شعب كان وسيبقى مصمما على العيش بكرامة".