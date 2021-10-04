شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينيت: ميركل ستزور إسرائيل في زيارة وداع مهمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل، في زيارة وداع قبل أن تترك منصبها الذي شغلته 16 عاما.



وكانت ميركل قد ألغت زيارة مقررة لإسرائيل بين 28 و 30 آب/ أغسطس بسبب توتر الوضع في أفغانستان مع إجلاء الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى جنودها من البلاد قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية منها في 31 آب/ أغسطس.

وقال بينيت أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إن ميركل ”ستصل إلى هنا أوائل الأسبوع المقبل في زيارة وداع مهمة“.