شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني تونسي يعلن استقالته على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن النائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، اليوم الاثنين، استقالته من البرلمان التونسي، خلال البث المباشر أثناء حضوره برنامجا إذاعيا، بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.



وقال النائب محمد عمار، في تصريح لإذاعة ”إي أف أم“: ”إذا كانت استقالتي تعني شيئا وتشفي غليل التونسيين، فأنا أعلن استقالتي الآن وهنا مباشرة، من مجلس نواب الشعب“.

وطالب محمد عمار بضرورة الذهاب إلى استفتاء شعبي لحل البرلمان، وإنجاز انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.