بينيت: الموساد أطلق عملية للكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن أن جهاز الموساد أطلق الشهر الماضي عملية للكشف عن معلومات حول مصير الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد الذي أسقطت طائرته فوق لبنان في العام 1986، في حين تفترض أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه ميت.



وأضاف بينيت، خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، أن ”الموساد أطلق الشهر الماضي عملية تهدف للعثور على معلومات جديدة حول مصير أراد ومكان وجوده“، مبينا أن ”حكومته ستستثمر في الجولان السوري (المحتل)، فهي منطقة مهمة للتوسع الاستيطاني“.

وشدد على أن ”العملية التي نفذها الموساد الشهر الماضي هدفها العثور على معلومات جديدة حول مصير ومكان وجود رون أراد“، واصفا العملية بـ ”المقعدة وواسعة النطاق“، موضحا: ”لقد قمنا بالمزيد من الجهود بهدف فهم ما حدث لرون“، لافتا إلى أنه صادق على العملية فيما رفض الكشف عن تفاصيلها بالقول إن ”هذا كل ما يمكن قوله الآن“.