بايدن يتهم الجمهوريين بـ"التهور وقلة المسؤولية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين بموقف الجمهوريين ”المتهور والخطير“ في الخلاف في الكونغرس حول رفع سقف الدين، الذي قد يتسبب بتعثر أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد استحقاقاتها.



وندد بايدن بـ“قلة مسؤولية“ الجمهوريين معلنًا أن عرقلتهم تهدد بـ“دفع اقتصادنا في الهوة“ مع اقتراب استحقاق الـ18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتسوية الخلاف.

وفي الثلث الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، إن من ”المهم جدًا“ أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب.