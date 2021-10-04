رئيسة إثيوبيا: مستمرون في العمل لاستكمال بناء سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت رئيسة الجمهورية الإثيوبية سهل ورق زودي، إن الحكومة الجديدة ستركز بصورة خاصة على ملفات السلام المستدام وتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي فى القرن الأفريقي - حسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الفيدرالي الإثيوبي، اليوم الاثنين، بالعاصمة لإثيوبية "أديس أبابا".

وأضافت أن الدولة سوف تواصل العمل بالتعاون مع الدول فى سبيل الحفاظ على المصلحة الوطنية وسيادة بلادها.

ووفقاً لها، فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيستمر بدعم التعاون والتنمية المتكاملة فى القرن الأفريقي.

وأوضحت إن أديس أبابا تؤمن بالقيم القوية المشتركة مع دول الجوار فى مجال الثقافة واللغة والهوية والإقتصاد وكذلك المصالح التنموية المشتركة.

وبخصوص هذه القيم المشتركة ستواصل الدولة فى تطبيق سياستها الخارجية والتي تعطي أولوية لدول الجوار.

وذكرت أن العلاقات مع دول الجوار ستستمر على أساس تبادل الصداقة والإطار القانوني، مؤكدة أن استخدام الموارد العابرة للحدود سوف يكون بناء على مبادئ التعاون والفائدة المشتركة لتحقيق الاستفادة المساوية للموارد.

وفي ذلك السياق، أوضحت أن الحكومة الجديدة مستمرة في العمل لاستكمال بناء سد النهضة وفقاً للخطة الموضوعة وبشكل لا يضر بدول المصب، داعية حوض النيل إلى تعزيز الحوار والتفاوض فيما بينهم.