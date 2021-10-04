شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: لابد من عمل مناهج وأنشطة ثقافية لنبذ التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة هو فعل فاحش وسلوك إجرامى بالتنمر على ذوى الإعاقة كان لابد من التصدى لهم.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن مجلس النواب تصدى للجرائم الاجتماعية ومن بينها التنمر، لأن التنمر يؤذى إنسان أخر نفسيا، مشيرا إلى أن إثبات التنمر على ذوى الإعاقة ينظمها قانون الإجراءات، من خلال عدة أمور منها الكاميرات وعن طريق الشهود وعن طريق الوقائع فى أماكن عامة يكون رجل الشرطة متواجد فيها.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنمر على ذوى الإعاقة ينم عن حالة تردى ثقافى، موضحا أنه لابد من عمل مناهج وأنشطة وفعاليات ثقافية فى المدارس والجامعات لحث الأطفال والشباب لأن ينبذوا التنمر.