شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا "إسكان وخارجية النواب" تناقشان خطة عملهما فى دور الانعقاد الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، أول اجتماع لها فى دور الانعقاد الثانى، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتخاب هيئة مكتبها أمس الأحد، لمناقشة وبحث خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثاني.

واستمعت اللجنة إلى مقترحات ووجهات نظر الأعضاء بشأن خطة عمل اللجنة، والملفات التى ستكون ضمن أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثانى، حيث تحدث بعض النواب عن أهمية متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وأشادوا بالمبادرة وجهود مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات، وأهمية وضرورة الإسراع فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تذليل أى عقبات وسرعة تنفيذ المشروعات، لما لهذه المبادرة من أهمية كبرى لأنها تحقق طفرة تنموية كبرى فى القرى المصرية.

كما تحدث بعض النواب عن متابعة ملف اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع، وعن متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الإسكان.

وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة تناول بحث محاور خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة للملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الإسكان، وكذلك متابعة ما تطلبه اللجنة من الحكومة من بيانات وطلبات وما تصدره من توصيات بشأن طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية.

وأضاف "شكرى"، أن اللجنة ستشكل مجموعات عمل فرعية من أعضاء اللجنة لمتابعة الملفات المختلفة، كما ستكون هناك زيارات ميدانية لمختلف المحافظات لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة، أسفرت عن فوز النائب عماد سعد حمودة، برئاسة اللجنة، والنائبين طارق شكرى وأحمد عبد المجيد بالوكالة، والنائب أمين مسعود لأمانة السر.

كما عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، لمناقشة وبحث خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، واستمعت لوجهات نظر الأعضاء بشأن مقترحاتهم وتصوراتهم فيما يخص خطة العمل والملفات التى ستكون على أولويات اللجنة.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن اختيار النائب كريم درويش رئيسا للجنة، والنائبين وسيم فخرى تادروس وسحر البزار، وكيلين، والنائبة أميرة صابر، أمينا للسر.











