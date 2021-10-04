شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: نعمل ليكون المجلس القومي لحقوق الإنسان مرجعية للمنظمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشكر لأعضاء المجلس المجلس السابقين وعلى رأسهم الوزير محمد فائق الذى قدم إسهامات عديدة لملف حقوق الإنسان، قائلا : "هو وطنى من الطراز الأول وله مكانه دولية مرموقة".

وأضاف عصام شيحة في تصريحات له، أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان يضم قامات هامة وبالتأكيد سوف نكمل مسيرة المجلس السابق، متابعا: "سوف نعمل على أن يكون المجلس القومي مرجعيه للمنظمات الدولية فى المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان، كذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية".

وتمنى عصام شيحة من التشكيل الجديد العمل على تطوير آليه العمل فى فروع المجلس، مضيفا :" ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى ينعقد الاجتماع الأول لوضع خطط مستقبليه فى ظل وجود الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان التى تعد خطوة هامه للعمل الحقوقى، وسوف نعمل على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة كذلك تصحيح المفاهيم المتعلقه بالملف الحقوقى المصري".