شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد الحافظ: سنقدم لمؤسسات الدولة الاستشارات لدفع مسيرة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادته وفخره باختياره فى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، متمنيا أن يكون وزملائه المعينين بالمجلس عند ثقة مجلس النواب والقيادة السياسية التى اختاراتهم لعضوية المجلس.

وأضاف سعيد عبد الحافظ فى تصريحات له:" على ثقة أننا نستطيع أن نساهم من خلال عضويتنا فى تحديث حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن نقدم لمؤسسات الدولة الاستشارات الأمينة والمهنية لدفع مسيرة حقوق الإنسان فى مصر".

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وجاء كالتالى

1ـ السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيسًا

2-السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس

3-الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر

4- جورج إسحاق جرجس

5-الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر

6-الدكتورة/ هدى راغب عوض

7-الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد

8-الدكتورة/ نهى على على بكر

9-المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد

10-المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد

11-لمحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان

12-هانى إبراهيم فهمى إبراهيم

13-الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان

14- غادة محمود همام محمود

15-المحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم

16-المحامى/ علاء سيد كامل شلبى

17-الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف

18-نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف

19-الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني

20- سميرة لوقا دانيال أبسخرون

21-الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى

22-المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة

23- محمد أنور أحمد عصمت السادات

24- دينا هشام محمد عباس خليل

25-المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش

26- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد

27-الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد