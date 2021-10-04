محمد ممدوح: التشكيل الجديد لـ"القومى لحقوق الإنسان" خطوة نحو طريق التقدم

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصرى، أن اختياره عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بمثابة تكليف جديد للمجتمع المدنى باعتباره شريك أساسى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأيضًا إشارة إلى أن المجتمع المدنى قادر على المشاركة والإسهام فى الحياة المجتمعية.

وأضاف ممدوح أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو خطوة أساسية نحو طريق التقدم فى تعزيز العمل الفعال والمثمر على ملف حقوق الإنسان كما أنه يلقى على عاتق المجلس مسئولية كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة لكافة فئات المجتمع المصرى ورفع الوعى لدى المواطنين عن مباديء حقوق الإنسان.

وأشار ممدوح إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة على كافة الأصعدة من خلال العمل على ملفات عدة مثل تعزيز دور المجتمع المدنى فى صنع القرار والعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصرى وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة أى من المبادرات والخطط حيث يأتى حق مشاركة الشباب فى العمل العام كحق من حقوق الإنسان كما كما جاء فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، باعتبارهم قوة تغيير قوية داخل المجتمع.