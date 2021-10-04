بعد فيسبوك وإنستجرام.. ما حقيقة تعطل "جوجل" عند بعض المستخدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – عصام خضيري:

نشرت مواقع إخبارية عربية أن بعض المستخدمين للإنترنت تعطلت لديهم خدمة محرك البحث "جوجل"، وجاء ذلك في الوقت الذي لم يُصدر فيه محرك البحث الشهير أي بيانات عن تعرضه لأعطال.

ووفقًا لتقرير الأعطال، الذي يرصده موقع "downdetector"، ويُظهر تقرير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالحجم المعتاد للتقارير حسب الوقت من اليوم ارتفعت الشكاوى (قليلًا) يفيد بتأثر الخدمة خلال الساعة الماضية (كما يظهر بالرسم البياني التالي).

وكان تعطل مفاجئ ضرب تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك، ومن بينها "واتساب - وإنستجرام" على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم حيث تظهر رسالة لهم تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.