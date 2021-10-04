إيران ترغب في إكمال مفاعل "أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ترغب في إكمال مفاعل "أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل المثير للجدل "دون تأخير".

وقال نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الاثنين "مشروع اراك يجب ان يكتمل ويبدأ العمل على الفور بالتكنولوجيا المحلية وبواسطة خبراء محليين".

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" إن إسلامي زار المفاعل النووي في وسط إيران وناقش إعادة بناء المفاعل مع خبراء محليين.

وكان مفاعل الماء الثقيل مثار جدل بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة لأن إيران يمكن أن تستخدم البلوتونيوم المنتج هناك لصنع قنابل نووية.

ولانهاء هذه النقطة المتنازع عليها، بدأت إيران إعادة البناء بعد اتفاق فيينا النووي لعام 2015. وبدلا من إنتاج 10 كيلوجرامات من البلوتونيوم سنويًا ، تم إنتاج أقل من كيلوجرام واحد في أراك بعد الاتفاق، وفقًا للبيانات الإيرانية.

والآن، ترغب الحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي في إعادة مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل للعمل.