لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخًا أسرع من الصوت من غواصة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا اليوم الاثنين إطلاق صاروخ أسرع من الصوت من غواصة للمرة الأولى.

وقالت الوزارة في موسكو إن التجربة التي تمت في بحر بارنتس كانت ناجحة.

ووفقا للبيان، جرى إطلاق الصاروخ ، وهو من طراز زيركون ، من غواصة سيفيرودفينسك النووية التي كانت فوق المياه. وأضاف البيان عمليات الإطلاق من تحت المياه مقررة في موعد لاحق.

تمت التجربة ليلا، وفقا لفيديو نشره الجيش.

وكان قد تم إطلاق الصاروخ للمرة الأولى من الفرقاطة أدميرال جورشكوف في البحر الأبيض باتجاه هدف في بحر بارنتس قبل أكثر من عام.

وتنطلق تلك الأسلحة الأسرع من الصوت بسرعة أكثر عدة مرات من سرعة الصوت وهي حوالي 343 مترا في الثانية. وهي تعد أسلحة المستقبل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف للمرة الأولى عن الصواريخ الأسرع من الصوت في 2019.