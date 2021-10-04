وأوضحت المصادر أنه تمت الاستعانة بأفراد من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في الاشتباكات التي ما زالت تدور في «جبرة». من ناحية أخرى، بث أحد المواطنين في «جبرة» مقطع فيديو يوضح تمكن القوة المشتركة من القبض على أحد الإرهابيين. يأتي ذلك بعد يوم من اعتقال قوات الأمن السودانية 3 عناصر إرهابية في حي «الهدى»، شرقي النيل، بالعاصمة (الخرطوم). قد أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية مداهمة خلية إرهابية في منطقتي «جبرة» و«الأزهري» جنوبي الخرطوم، الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن القبض على 11 من جنسيات مختلفة ينتمون لتنظيم «داعش»، بينما تمكن 4 من الهروب.
كما أعلن جهاز المخابرات مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية وإصابة آخر في أثناء عملية مداهمة الخلية الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سودانية: قتلى في عملية أمنية بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.