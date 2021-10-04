مقتل 9 جنود في بوركينا فاسو

وأكد مصدر أمني آخر الحصيلة، وتحدث أيضاً عن سقوط «خمسة جرحى تمّ إجلاؤهم» لتلقي العلاج. ولم يحدد خطورة إصابتهم.
وأضاف المصدر أن «الحصيلة المادية هائلة أيضاً» مشيراً إلى أن «بعض المعدّات أُحرق» و«البعض الآخر أخذه المهاجمون». وأعلن مصدر حكومي أن «عمليات التمشيط جارية مع تعزيزات نُشرت في المنطقة».
تشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015، هجمات جهادية متكررة ودامية، تُنفّذ غالباً في منطقتي الشمال والشرق، القريبتين من مالي والنيجر.
وتقع هجمات في بعض الأحيان في الجنوب كما حصل السبت، عندما قُتل جنديان في انفجار عبوة يدوية الصنع، في لارابان في منطقة كاسكاد بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع ساحل العاج.
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