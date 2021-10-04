نتنياهو يهاجم بينيت ويتعهد بالعودة إلى الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 36 دقيقة

تعهد رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى سدة الحكم، مجددا هجومه على حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على “تويتر” اليوم الإثنين: “يرى مواطنو إسرائيل مدى سوء هذه الحكومة”.

وأضاف: “لقد كنا بالفعل في المعارضة بـ 12 مقعدا وعدنا إلى السلطة بقوة – لذا سيحدث هذا هذه المرة أيضا”.

وتابع نتنياهو: “سيحدث بسبب فشلهم وبسبب إخفاقاتهم. لتحقيق النجاح في ذلك، سنحافظ معا على التصميم وتماسك الصفوف”.

وبنيامين نتنياهو هو زعيم حزب الليكود (29 مقعدا في الكنيست من أصل 120)، وكان قد أعلن في مايو/آيار الماضي فشله في تشكيل الحكومة، ليتم تكليف نفتالي بينيت، زعيم حزب “يمينا” (6 مقاعد) بتشكيلها.

ومنح الكنيست حكومة بينيت الثقة في 13 يونيو/حزيران الماضي، وتتألف من 8 أحزاب غير متجانسة من شتى ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.

وأسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو، الذي واصل في أكثر من مناسبة من مقعده كرئيس للمعارضة الهجوم عليها واتهامها بالفشل في إدارة العديد من الملفات الداخلية والخارجية بما في ذلك أزمة جائحة كورونا.