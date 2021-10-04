الانتخابات والنوادي الليلية في نشرة السومرية

= لحماية مراكز الاقتراع .. القوات الامنية تدخل حالة الأنذار القصوى, والعمليات المشتركة تزج بمئتين وخمسين الف منتسب.

= السومرية تفتح ملف النوادي الليلية, وتكشف عن حماية بعض الاحزاب السياسية لها.



= الاقليم يتسلم مئتي مليار دينار من بغداد , والكاظمي يعلن عن حملة اعمار كبرى في ذي قار.