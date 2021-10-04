اخبار العالم

الانتخابات والنوادي الليلية في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الانتخابات والنوادي الليلية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = اقل من اسبوع على موعد الانتخابات .. والصراع يشتد بين المرشحين للظفر بالسلطة.
= لحماية مراكز الاقتراع .. القوات الامنية تدخل حالة الأنذار القصوى, والعمليات المشتركة تزج بمئتين وخمسين الف منتسب.

= السومرية تفتح ملف النوادي الليلية, وتكشف عن حماية بعض الاحزاب السياسية لها.


= الاقليم يتسلم مئتي مليار دينار من بغداد , والكاظمي يعلن عن حملة اعمار كبرى في ذي قار.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا