انت الان تتابع خبر الانتخابات والنوادي الليلية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = اقل من اسبوع على موعد الانتخابات .. والصراع يشتد بين المرشحين للظفر بالسلطة.
= لحماية مراكز الاقتراع .. القوات الامنية تدخل حالة الأنذار القصوى, والعمليات المشتركة تزج بمئتين وخمسين الف منتسب.
= السومرية تفتح ملف النوادي الليلية, وتكشف عن حماية بعض الاحزاب السياسية لها.
= الاقليم يتسلم مئتي مليار دينار من بغداد , والكاظمي يعلن عن حملة اعمار كبرى في ذي قار.
= السومرية تفتح ملف النوادي الليلية, وتكشف عن حماية بعض الاحزاب السياسية لها.
= الاقليم يتسلم مئتي مليار دينار من بغداد , والكاظمي يعلن عن حملة اعمار كبرى في ذي قار.