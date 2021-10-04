البرلمان الياباني ينتخب كيشيدا رئيسا للوزراء

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وصادق مجلس النواب على تولي المحافظ البالغ من العمر 64 عاما المنصب خلفا ليوشيهيدي سوجا بدءا من أمس، وذلك بدعم من أغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم.
ومن المقرر أن يقدم كيشيدا، الذي كان وزيرا للخارجية لسنوات في عهد رئيس الوزراء اليميني المحافظ السابق شينزو آبي، تشكيلته الحكومية قريبا.
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