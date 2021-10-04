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أبي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا 5 سنوات مقبلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعاد البرلمان الإثيوبي الجديد أمس تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات، مما يمنحه تفويضا لمدة خمسة أعوام لمعالجة تداعيات الحرب الأهلية التي نتج عنها أزمة اقتصادية وإنسانية.

ويعتزم أبي عقد حوار وطني لجمع الأحزاب السياسية سويا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الحوار سيضم خصميه الرئيسيين، وهما «جبهة تحرير شعب تيجراي» و»جيش تحرير أورومو».

وكانت حكومة أبي صنفت كلا من «جبهة تحرير شعب تيجراي» و»جيش تحرير أورومو» كمنظمتين إرهابيتين في مايو الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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