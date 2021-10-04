أبي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا 5 سنوات مقبلة

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ويعتزم أبي عقد حوار وطني لجمع الأحزاب السياسية سويا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الحوار سيضم خصميه الرئيسيين، وهما «جبهة تحرير شعب تيجراي» و»جيش تحرير أورومو».
وكانت حكومة أبي صنفت كلا من «جبهة تحرير شعب تيجراي» و»جيش تحرير أورومو» كمنظمتين إرهابيتين في مايو الماضي.
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