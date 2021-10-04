شكرا لقرائتكم خبر 70 % من الألمان يريدون بقاء شتاينماير رئيسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتها في أن يشغل فرانك - فالتر شتاينماير ولاية ثانية كرئيس اتحادي لبلدهم.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع، الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع أيدوا ذلك.

وأعرب ثلاثة أرباع الألمان عن رضاهم عن أداء الرئيس، وكان من هم فوق 60 عاما أكثر رضا من الشباب، وسكان غرب ألمانيا أكثر رضا من سكان شرقها.