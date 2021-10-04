70 % من الألمان يريدون بقاء شتاينماير رئيسا

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وأظهرت نتيجة الاستطلاع، الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع أيدوا ذلك.
وأعرب ثلاثة أرباع الألمان عن رضاهم عن أداء الرئيس، وكان من هم فوق 60 عاما أكثر رضا من الشباب، وسكان غرب ألمانيا أكثر رضا من سكان شرقها.
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