شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات جديدة جراء العاصفة «شاهين» في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، في سلطنة عمان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين.

وأودت العاصفة بحياة أربعة أمس الأحد أحدهم طفل، فيما ذكرت هيئة الطيران المدني، أن أحدث البيانات تشير إلى انحسار العاصفة لكنها حذرت من احتمال هطول أمطار في مناطق متفرقة، وحثت الهيئة السكان على توخي الحذر في عبور الأودية وتجنب المناطق المنخفضة.

وقالت السلطات العمانية، إنه لدى اجتياح عين الإعصار اليابسة أمس الأحد، كان مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، ما دفع بأمواج يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.

وعرضت محطات تلفزيونية عمانية لقطات لسيارات وسط المياه وأفراد يحاولون شق طريقهم في الفيضانات، كما عرض التلفزيون الرسمي طائرة هليكوبتر تنقذ أناسا في مناطق تغمرها المياه، وسار الناس في الشوارع التي غمرتها المياه.

وتتوقع السلطات هطول أمطار غزيرة يصل ارتفاعها إلى 500 مليمتر ببعض المناطق محذرة من احتمال حدوث سيول، فيما تفقد الأعاصير قوتها مع تقدمها في اليابسة، حيث خفضت هيئة الأرصاد درجة قوة "شاهين" إلى عاصفة مدارية بعد خروجه من المحيط.