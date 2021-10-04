مقدمة عالمان أحدهما لبناني المولد يفوزان بنوبل في الطب لعام 2021

04 أكتوبر , 2021

أعلن معهد كارولينسكا السويدي اليوم الاثنين فوز العالمين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021 عن أعمالهما بشأن كيفية تحفيز الحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية للنبضات العصبية في الجسم البشري.

وأوضح المعهد أن العالمين "حددا الحلقات الحاسمة المفقودة في فهمنا للتفاعل المعقد بين حواسنا والبيئة".

وأضاف المعهد أنه تم استخدام المعرفة التي أسهمت بها اكتشافاتهما في تطوير علاجات لمجموعة من الأمراض، بما في ذلك الآلام المزمنة.

وكانت التكهنات قبل إعلان الجائزة تتوقع أن تركز هذا العام على الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتطوير تقنية "الحمض النووي الريبوزي الرسول" المستخدمة في بعض اللقاحات الرائدة.

وبدأ العالم الأميركي جوليوس عمله الرائد باستخدام الكابسيسين، وهو مركب

حريف من الفلفل الحار الذي يسبّب إحساساً حارقاً. وأدى ذلك إلى اكتشاف مستشعر في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

أما باتابوتيان، اللبناني المولد، فاستخدم الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستشعرات التي تستجيب للمنبهات الميكانيكية. وقد وُلد في بيروت تم انتقل في صباه إلى كاليفورنيا، ويعمل حاليا باحثا في منشأة "سكريبس ريسيرش".

وقال أمين لجنة نوبل بالمعهد توماس بيرلمان خلال الإعلان اليوم إنه كان من الصعب الاتصال بها، وأضاف أنه عندما تمكن أخيرا من الاتصال بهما هاتفيا، كانا سعيدين للغاية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بنوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام خلال الأيام القادمة، يلي ذلك الإعلان عن جائزة الاقتصاد في الأسبوع المقبل.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام عشرة ملايين كرونه (1ر1مليون دولار)، مقابل تسعة ملايين كرونه في السنوات الماضية.