انت الان تتابع خبر الاستخبارات تطيح بـ'المحقق العسكري' لداعش في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز من مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من الإطاحة بما يسمى بـ"المحقق العسكري" في تنظيم داعش، غرب الانبار.
وقال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، في تغريدة له عبر تويتر، إن "الاستخبارات العسكرية وبعد ملاحقة ومتابعة لقيادات التنظيم تتمكن من القاء القبض على المحقق العسكري العام في تنظيم داعش طيل فترة دولة التمكين الداعشية وكذلك تلقي القبض على آمر المفارز الجوالة بداعش في ناحية الرمانة شرق نهر الفرات غرب الانبار".
وأضاف أبو رغيف، "جهودٌ ملؤها الدقة".
وأضاف أبو رغيف، "جهودٌ ملؤها الدقة".