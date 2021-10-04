انت الان تتابع خبر الاستخبارات تطيح بـ'المحقق العسكري' لداعش في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مفارز من مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من الإطاحة بما يسمى بـ"المحقق العسكري" في تنظيم داعش، غرب الانبار.