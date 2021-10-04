الموافقة على منح جرعة تعزيزية من اللقاح لهذه الفئة

وكانت شركة "فايزر" قدمت بالفعل طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على تصريح بجرعة ثالثة وقالت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي إن الجرعات التعزيزية ستكون متاحة على الأرجح أواخر سبتمبر الجاري.

بغداد - ياسين صفوان - وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على منح جرعة تعزيزية من لقاح فايزر للبالغين 18 عاما أو أكبر.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية