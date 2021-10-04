الموافقة على منح جرعة تعزيزية من اللقاح لهذه الفئة

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بغداد - ياسين صفوان - وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على منح جرعة تعزيزية من لقاح فايزر للبالغين 18 عاما أو أكبر.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قالت قبل أيام إنها بدأت تقييما سريعا بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بجرعة تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي ينتجه تحالف "فايزر"- "بيونتك".
وكانت شركة "فايزر" قدمت بالفعل طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على تصريح بجرعة ثالثة وقالت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي إن الجرعات التعزيزية ستكون متاحة على الأرجح أواخر سبتمبر الجاري.