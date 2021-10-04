انت الان تتابع خبر أحدهم من أصل عربي.. عالمان أميركيان يحصدان جائزة نوبل للطب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة: "الاكتشافات الرائدة... للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه".

وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن اكتشافاتهما غير المسبوقة "أتاحت لنا فهم الكيفية التي يمكن بها للحرار والبرودة والقوة الميكانيكية إطلاق إشارات الأعصاب التي تسمح لنا بإدراك العالم فيما حولنا والتكيف معه".



وأضافت: "هذه المعرفة تستخدم في تطوير علاجات لمجموعة كبيرة من الحالات المرضية من بينها الألم المزمن".

والجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان تمنحها الأكاديمية وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).

وتأسست جوائز نوبل للإنجازات في العلوم والأدب والسلام ويتم تمويلها بموجب وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل. وهي تمنح للفائزين منذ 1901. أما جائزة نوبل في الاقتصاد فبدأ منحها في 1969.



وكانت جائزة العام الماضي من نصيب الأميركيين هارفي ألترو تشارلز رايس والبريطاني مايكل هوتون عن إنجازاتهم في الكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي (سي) الذي يتسبب في تليف الكبد وإصابته بالسرطان.

وفيما يلي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)

2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)

2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)

2012: شينيا ياماناكا (اليابان) وجون ب. غوردون (بريطانيا)