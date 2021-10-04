الديوانية.. القبض على متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على شخصين بحوزتهم كميات كبيرة من الكريستال ورمانات هجومية .

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، تمكنت قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية ، وفي عملية نوعية بناء على معلومات من قبل المصادر السرية الخاصة ، من القاء القبض على شخصين ، من سكنة منطقة الإسكان "العمارات" بعد نصب كمين محكم لهم . الأول يبلغ من العمر ٢٧ سنة أما الثاني يبلغ من العمر ٢٢ ، وجد بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة بلغت ١ كغم ونصف فضلا عن رمانات هجومية وامبولات تستخدم لشم المخدرات إضافة إلى مشاعل تستعمل للأحراق وميزان الكتروني".



واضافت انه "تم وعلى الفور التحقيق معهم من أجل عرضهم على القضاء ".